Гравці Антальяспора емоційно попрощались з одноклубником, який загинув під час ДТП

Партнери Йозефа Шурала в Антальяспорі попрощались з загиблим футболістом.

У Туреччині відбулось прощання з футболістом Йозефом Шуралом, на якому були присутні колишні партнери, тренери футболіста, а також міністр іноземних справ Туреччини.

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Гравці Антальяспора були зворушені церемонією та не могли стримати сліз. На дошці, яка була встановлена на часть Шурала написано "Ми ніколи тебе не забудемо".

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Нагадаємо, мікроавтобус із легіонерами турецького Аланьяспора потрапив в автокатастрофу після нічного матчу проти Кайсеріспора, у наслідок якої загинув нападник Йозеф Шурал.