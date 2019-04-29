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Гравці Антальяспора емоційно попрощались з одноклубником, який загинув під час ДТП

23:33 97 Читать на русском
Гравці Антальяспора емоційно попрощались з одноклубником, який загинув під час ДТП
Партнери Шурала попрощались з футболістом

Партнери Йозефа Шурала в Антальяспорі попрощались з загиблим футболістом.

У Туреччині відбулось прощання з футболістом Йозефом Шуралом, на якому були присутні колишні партнери, тренери футболіста, а також міністр іноземних справ Туреччини.

Форвард збірної Чехії Шурал загинув у ДТП автобуса Аланьяспора після матчу з Кайсеріспором Кравця та Кучера

Гравці Антальяспора були зворушені церемонією та не могли стримати сліз. На дошці, яка була встановлена на часть Шурала написано "Ми ніколи тебе не забудемо".

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Нагадаємо, мікроавтобус із легіонерами турецького Аланьяспора потрапив в автокатастрофу після нічного матчу проти Кайсеріспора, у наслідок якої загинув нападник Йозеф Шурал.

Теги
Йозеф Шурал Йозеф Шурал Смерті футболістів Туреччина Антальяспор Антальяспор
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