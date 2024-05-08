Найкращим тренером 27-го туру визнано наставника Вереса Олега Шандрука, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Верес оформив камбек з Минаєм у ключовій боротьбі за виживання – закарпатці однією ногою вже у Першій лізі

41-річний фахівець набрав 38,1% голосів вболівальників, випередивши Олександра Шовковського (Динамо – 31,8%), Юрія Максимова (СК Дніпро-1 – 23,5%) та Віктора Скрипника (Металіст 1925 – 6,6%).

Нагороду ж найкориснішого гравця отримав півзахисник Динамо Андрій Ярмоленко (39,6% голосів). Вінгер киян обійшов Раміка Гаджиєва (СК Дніпро-1 – 32,8%), Миколу Михайленка (Олександрія – 15,1%) та Ігоря Краснопіра (Оболонь – 12,6%).

Нагадаємо, Верес під керівництвом Шандрука здобув надважливу перемогу над Минаєм (3:1) у битві за виживання, а Ярмоленко голом допоміг Динамо розбити Колос (5:0).

Після 27-ми турів кияни у турнірній таблиці УПЛ йдуть другими відстаючи від Шахтаря на 4 очки, Верес – чотирнадцятий.

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