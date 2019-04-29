Екс-тренер Хаддерсфілда Вагнер – головний претендент на посаду керманича Шальке

Шальке з Гельзенкірхена веде активні пошуки нового головного тренера та визначився із пріоритетною кандидатурою.

Давід Вагнер став фаворитом керівництва "кобальтових". Про це повідомляє SportBild.

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Боси Шальке займаються пошуками нового тренера після відставки Доменіко Тедеско в березні. До кінця сезону з командою працюватиме Хуб Стевенс. Постійного наставника гельзенкірхенці хочуть призначити в міжсезоння.

Вагнер розпочав сезон 2018/19 на чолі Хаддерсфілда, але покинув "тер'єрів" у січні через незадовільні результати. Раніше він працював у системі дортмундської Борусії, коли "джмелів" очолював Юрген Клопп.

До слова, за Шальке виступає українець Євген Коноплянка. Щоправда, найімовірніше, вінгер влітку покине Фелтінс-Арену.

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