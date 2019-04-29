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Екс-тренер Хаддерсфілда Вагнер – головний претендент на посаду керманича Шальке

15:43 142 Читать на русском
Екс-тренер Хаддерсфілда Вагнер – головний претендент на посаду керманича Шальке
Давід Вагнер / офіційний сайт АПЛ

Шальке з Гельзенкірхена веде активні пошуки нового головного тренера та визначився із пріоритетною кандидатурою.

Давід Вагнер став фаворитом керівництва "кобальтових". Про це повідомляє SportBild.

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Боси Шальке займаються пошуками нового тренера після відставки Доменіко Тедеско в березні. До кінця сезону з командою працюватиме Хуб Стевенс. Постійного наставника гельзенкірхенці хочуть призначити в міжсезоння.

Вагнер розпочав сезон 2018/19 на чолі Хаддерсфілда, але покинув "тер'єрів" у січні через незадовільні результати. Раніше він працював у системі дортмундської Борусії, коли "джмелів" очолював Юрген Клопп.

До слова, за Шальке виступає українець Євген Коноплянка. Щоправда, найімовірніше, вінгер влітку покине Фелтінс-Арену.

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Теги
Німеччина Давід Вагнер Давід Вагнер Хуб Стевенс Хуб Стевенс Шальке Шальке
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