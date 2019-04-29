Форвард збірної Чехії Шурал загинув у ДТП автобуса Аланьяспора після матчу з Кайсеріспором Кравця та Кучера

Мікроавтобус із легіонерами турецького Аланьяспора потрапив в автокатастрофу, внаслідок якої нападник Йозеф Шурал помер.

28-річний чех загинув через травми, отримані в аварії автобуса з гравцями Аланьяспора, повідомляє Daily Sabah.

Після нічийного матчу з Кайсеріспором (1:1), за який виступають українці Олександр Кучер і Артем Кравець, легіонери гостей поверталися додому мікроавтобусом. За 5 кілометрів до Аланьї бус команди зірвався з дороги й перевернувся. За даними поліції, водій заснув за кермом, а його напарник у цей час теж відпочивав.

Гравців Аланьяспора доставили до найближчої лікарні. Йозеф Шурал перебував у критичному стані, й лікарі не змогли врятувати його життя.

Чех був вихованцем Брно. Також він виступав за Слован Ліберец і празьку Спарту, а взимку перебрався до Туреччини. В активі Шурала також 20 матчів у складі збірної Чехії. Єдиний свій м'яч за національну команду він забив у ворота нідерландців у рамках кваліфікації до Євро-2016.

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