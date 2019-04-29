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Баварія оголосила учасників Audi Cup-2019 – у Мюнхен приїдуть 3 гранди

14:24 281 Читать на русском
Баварія оголосила учасників Audi Cup-2019 – у Мюнхен приїдуть 3 гранди
Гравці Баварії / ФК Баварія

Мюнхенська Баварія оголосила склад учасників Audi Cup-2019 та опублікувала календар турніру.

"Ротен" оголосили список учасників традиційного передсезонного турніру в своєму твіттері.

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Цьогоріч Audi Cup пройде наприкінці липня-на початку серпня, а участь у ньому візьмуть мадридський Реал, лондонський Тоттенхем і турецький Фенербахче.

На стадії 1/2 фіналу Реал зіграє проти Тоттенхема. Натомість мюнхенці проекзаменують гостей із Стамбула. У 2017 році переможцем кубка став мадридський Атлетіко.

Теги
Німеччина Баварія Баварія Тоттенхем Тоттенхем Реал Мадрид Реал Мадрид Фенербахче Фенербахче Audi Cup
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