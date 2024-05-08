Разом з командами хвилюючу мить пережив і головний арбітр зустрічі Даніеле Орсато. 48-річний італієць не зміг стримати сліз, щойно дав фінальний свисток.

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Справа в тому, що це був прощальний матч Орсато у Лізі чемпіонів. Він планує вішати свисток на цвях після Євро-2024, куди також отримав запрошення. Італієць з 2006 року судить матчі Серії А, з 2010-го має категорію ФІФА, а з 2016-го входить в еліту арбітрів УЄФА. Пік кар'єри – фінал ЛЧ 2019/20 між Баварією та ПСЖ. До слова, його французи також програли.

Натомість Україна має приємні спогади про роботу Орсато. Він фіксував історичний вихід "синьо-жовтих" у чвертьфінал Євро-2020 після перемоги над Швецією. Італієць вилучав Даніельсона за брутальний фол проти Бєсєдіна, а потім Довбик забив вирішальний гол.

Daniele Orsato rompió a llorar anoche tras el PSG-Borussia Dortmund.



El árbitro apunta a retirarse tras la EURO y el de ayer habría sido su último partido en la Champions League. pic.twitter.com/FKfBafyfEV — Jose Rodríguez (@JosRodriguez37) May 8, 2024

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