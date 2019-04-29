Гаттузо допрацює сезон із Міланом, – GdS

Керівництво італійського Мілана не звільнятиме головного тренера Дженнаро Гаттузо. Принаймні, до кінця сезону.

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Боси Мілана після поразки від Торіно в боротьбі за місце в зоні Ліги чемпіонів вирішили не звільняти Гаттузо. Менеджмент клубу наразі не бачить альтернативи наставнику, тому дозволить йому попрацювати з командою до завершення чемпіонату.

Відзначимо, що Мілан виграв лише 1 матч із останніх семи та опустився на 6-те місце в турнірній таблиці, відстаючи від місця в топ-4 на 2 очки. До кінця італійської першості сезону 2018/19 залишилося 4 тури.

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