Жирона активно готується до ймовірної кампанії в Лізі чемпіонів і вже підшукала посилення для команди.

"Червоно-білі" є претендентом на одну з путівок в Лігу чемпіонів в Ла Лізі. Керівництво Жирони підшукує гравців з досвідом, які б могли підсилити команду.

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Як інформує Mundo Deportivo, "червоно-білі" націлилися на Серхі Роберто, який влітку може стати вільним агентом, оскільки його контракт з Барселоною закінчується. З капітаном "кулес" вже зв'язалися представники Жирони і повідомили про свою зацікавленість. Вони готові йому запропонувати контракт на кілька років, що гарантувало б іспанцю більший дохід.

Утім, на шляху Жирони є перешкода. Хаві наполягав, щоб керівництво Барселони зберегло Серхі Роберто і запропонувало йому пролонгацію угоди. "Блаугранс" може запропонувати контракт на один рік з невисокою зарплатнею.

Нагадаємо, іспанський півзахисник – вихованець "кулес". Загалом Роберто зіграв за Барселону у 368 матчах у всіх турнірах, в яких забив 19 голів та віддав 42 асисти. У складі "блаугранс" 32-річний гравець сім разів здобував титул чемпіона Іспанії та двічі вигравав Лігу чемпіонів.

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