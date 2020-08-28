Маріуполь разом із компанією Nike розробили нове екіпірування. Якщо сама форма не викликає великого подиву, то її презентація виглядає дуже оригінально.

Динамо презентувало нову виїзну форму

Для фотосесії приазовці використали гараж, де гравці у нових футболках займаються ремонтом клубного автобуса. "Азовська команда в Прем'єр-лізі давно вважається мандрівною. Щороку ми б'ємо рекорди по кілометражу, неодноразово проїхавши всю Україну з півдня на північ і зі сходу на захід на клубному автобусі. Тому де як не в клубному гаражі провести нам фотопрезентацію нової форми?", – зазначається на сайті клубу.

За підсумками минулого сезону УПЛ Маріуполь фінішував на 8-й сходинці турнірної таблиці.

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