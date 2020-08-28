Хавбек Динамо Карлос Де Пена є трансферною ціллю багатьох клубів.

Карлос Де Пена зацікавив низку клубів, серед яких – італійські Рома, Наполі і Кальярі, французький Лілль, турецький Фенербахче та бразильський Корінтіанс, – повідомляє Sport.ua з посиланням на Balon Latino.

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28-річний уругваєць приєднався до київського клубу на правах вільного агента. Зараз керівництво "біло-синіх" не має наміру відпускати свого ключового гравця дешевше 5 млн євро.

У минулому сезоні УПЛ Де Пена провів 28 матчів, в яких відзначився 9-ма голами та 6-ма асистами.

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