Це найважливіша новина літа, яка затьмарює навіть принизливі 2:8 або довгоочікувану перемогу Баварії у Лізі чемпіонів. Лише за один вечір звістка про гучне розлучення по-каталонськи зібрала 20 мільйонів реакцій у соціальній мережі Твіттер, що стало абсолютним рекордом для усього спорту. Мессі неодноразово застерігав президента Бартомеу, аби той не зволікав з будівництвом переможного проекту. Лісабонська катастрофа стала тією останньою краплею, хоча комплексні зміни напрошувались ще після Риму.

Процес відходу живої легенди Камп Ноу перетворився на шахову партію, у якій кожен намагається діяти обережно. Мессі розпочав зі знущального факсу, відповівши таким чином на телефонну розмову Кумана з Суаресом, коли уругвайцеві остаточно вказали на двері.

Лео попросив керівництво відпустити його безкоштовно, посилаючись на спеціальну клаусулу, яка, за версією клубу, втратила свою актуальність 30 травня – це початкова дата фіналу Ліги чемпіонів 2019/20, суттєво відкоригована пандемією коронавірусу. Позаяк угодою не були передбачені форсмажори на кшталт карантину, клуб резонно послався на суму відступних (700 мільйонів євро). Каталонське видання Diario SPORT пише, що з цього моменту між Барсою та Мессі розпочинається "тотальна війна".

Аргентинські ЗМІ стали основним джерелом інсайдів щодо 6-разового володаря "Золотого м'яча". Телеканал TyC Sports вистрілив інформацією про факс, а інтернет-версія популярного тижневика Ole детально описала холодну зустріч Лео з новим тренером каталонського гранда. Куман начебто пригрозив "Блосі" втратою усіх привілеїв у роздягальні. Шляхи обох, швидше за все, знову перетнуться найближчого понеділка, коли "блаугранас" розпочнуть підготовку до нового сезону. Утім, це зовсім не означає, що Мессі залишається.

Ronald Koeman: We will begin next season preparations from Monday. Messi: pic.twitter.com/3CTCDdjL5a

Головним претендентом на Лео вважається Манчестер Сіті. Козир англійського клубу у перемовинах з 33-річним аргентинцем – Хосеп Гвардіола. Перехід найкращого гравця планети може обійтись "містянам" у 500 млн євро, враховуючи суму трансферу (орієнтовно 200 млн) і зарплату гравця (100 млн євро за сезон "брудними").

ПСЖ, Інтер та Манчестер Юнайтед також виходили на представників Мессі, хоча той віддає перевагу проекту Пепа. Спортивний директор парижан Леонардо цікавився ситуацією лідера Барси у Хорхе Мессі – батька аргентинської зірки.

Журналіст каталонської газети Diario SPORT Хаві Гіральдо у коментарі "Футбол 24" розповів, що розрив між Мессі та Барсою є тотальним і безповоротним. Аргентинець твердо вирішив змінити прописку через регулярні непорозуміння з правлячою "хунтою". Не дочекавшись реструктуризації на усіх рівнях після погрому від Баварії, Лео форсував власний відхід.

Офіційна делегація Манчестер Сіті вирушить у Барселону на початку наступного тижня, аби провести перемовини з каталонським грандом і самим футболістом, інформує Ole. Очікується, що за столом переговорів англійський клуб представлятиме генеральний директор "містян" Ферран Соріано. "Ми відчинимо Мессі двері у Манчестер Сіті", – сказав якось іспанський функціонер.

Авторитетний ESPN шокував інформацією, за якою Мессі намагається перетягнути Неймара до Манчестер Сіті. Утім, трансфер обох зірок на Етіхад виглядає малоймовірним, адже "містяни" не впишуться у рамки фінансового фейр-плей УЄФА.

Prior to asking Barcelona for a termination of his contract, Lionel Messi phoned Neymar inviting him to join him and play for Manchester City, according to @jorgenicola. pic.twitter.com/dEtOAMwwgf