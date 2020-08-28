Шість гравців "червоно-чорних" отримали позитивні тести на коронавірус, повідомляє офіційний сайт Вереса. У декого вже з‘явились симптоми хвороби. Наразі гравці ізольовані.

Верес удев'ятьох втримав перевагу над Черкащиною, Альянс знову переміг Металург: плей-офф за місця в Першій лізі

Клуб з Рівного готує до дирекції УАФ офіційний лист з проханням про перенесення матчу Кубка України проти ФК Дніпро (м. Черкаси). Поєдинок мав відбутися 29 серпня.

Нагадаємо, Верес зумів піднятися в Першу Лігу. У матчах плей-офф за підвищення в класі підопічні Юрія Вірта здолали Черкащину.

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