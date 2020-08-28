Інформація про талант захисника Шахтаря Миколи Матвієнка дійшла і до Росії.

Московський Локомотив хотів би бачити Миколу Матвієнка у своєму таборі, повідомляє Gazzetta dello Sport.

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За інформацією джерела, росіяни є головними конкурентами Наполі у боротьбі за 24-річного гравця збірної України. У минулому сезоні Микола провів за Шахтар 39 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився голом та асистом.

Нагадаємо, донецький клуб останнім часом делегував уже двох захисників у чемпіонат Росії – Ярослава Ракицького та Івана Ордеця, після чого обидва футболісти перестали отримувати виклики у команду Андрія Шевченка.

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