Матвієнко зацікавив московський клуб – італійські ЗМІ вбачають серйозну конкуренцію для Наполі
Інформація про талант захисника Шахтаря Миколи Матвієнка дійшла і до Росії.
Московський Локомотив хотів би бачити Миколу Матвієнка у своєму таборі, повідомляє Gazzetta dello Sport.
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За інформацією джерела, росіяни є головними конкурентами Наполі у боротьбі за 24-річного гравця збірної України. У минулому сезоні Микола провів за Шахтар 39 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився голом та асистом.
Нагадаємо, донецький клуб останнім часом делегував уже двох захисників у чемпіонат Росії – Ярослава Ракицького та Івана Ордеця, після чого обидва футболісти перестали отримувати виклики у команду Андрія Шевченка.
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