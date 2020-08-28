Після рішення Ліонеля Мессі остаточно покинути Барселону боси "блаугранас" стали в позу і висунули головну вимогу для відходу аргентинця – 700 млн євро відступних. "Тотальна війна" завела обидві сторони у глухий кут і єдиним виходом стало якось домовитись.

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Лідер каталонців вирішив зустрітись з керівництвом клубу, аби сісти за стіл переговорів і попросив про зустріч, повідомляє видання Marca. Позиція "синьо-гранатових" залишилась незмінною: "Або продовжуємо контракт, або немає про що домовлятись".

Барселона і надалі намагатиметься переконати Мессі залишитися, в той час як аргентинець вважає, що його історія у клубі закінчилась і час перегорнути нову сторінку. Так чи інакше, але вже у неділю Мессі має пройти медичні тести разом з командою, а в понеділок провести перше тренування під керівництвом нового керманича Рональда Кумана.

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