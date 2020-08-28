"Візьмемо у Динамо Беніто і Каргбо. Можливо, орендуємо цих футболістів не до зими, а до літа.

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Поки що у нас перебувають на перегляді аргентинець і бразилець. Плануємо їх заявити на наступну гру. Коли підсилимося Беніто і Каргбо, вважаю, у нас буде непогана конкурентоспроможна команда", – цитує Гельзіна FootBoom.

До слова, Каргбо виходив в основному складі Динамо лише тричі та відзначився автоголом, а Беніто провів тільки 6 хвилин за першу команду.

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