Головний тренер збірної Швейцарії Владімір Петковіч обрав гравців для двох стартових турів Ліги націй.

Повний список складається з 23 гравців, інформує офіційний сайт швейцарської збірної.

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Петковіч дав шанс двом дебютантам. Обоє виступають за Цюріх – 18-річний центрбек Бесір Омерагіч та 19-річний півзахисник Сімон Зьом. Також до лав збірної повертаються Емболо, Відмер, Гаврановіч і Цубер.

Додамо, що Швейцарія стартує у Лізі націй 3 вересня виїзним матчем проти України. У другому турі "наті" прийматимуть Німеччину.

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