Збірна Італії визначилася зі списком гравців, які матимуть шанс зіграти проти Боснії і Герцеговини та Нідерландів.

Розширена заявка "скуадри адзурри" складається з 37 гравців, інформує офіційний Twitter команди.

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Роберто Манчіні викликав трьох дебютантів – молодого захисника Інтера Алессандро Бастоні, хавбека Мануеля Локателлі і 33-річного форварда Франческо Капуто (обоє виступають за Сассуоло). Також до складу повертається капітан Джорджо К'єлліні, який пропустив майже рік через травму коліна.

Додамо, що Італія в рамках стартових турів Ліги націй зустрінеться з Боснією і Герцеговиною (3 вересня) та Нідерландами (7 вересня).

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