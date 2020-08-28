Хавбек збірної України провів чудовий сезон в Італії та засвітився на всю Європу. Його голи за Аталанту – окремий витвір футбольного мистецтва.

Руслан Маліновський у перший сезон в Аталанті зривав чимало компліментів від журналістів і вболівальників, а також потрапляв на перші шпальти провідних видань і в рейтинги найкращих футболістів Серії А.

Всіх приголомшили дальні постріли українця. Близько 75% ударів Руслана прилетіли з-за меж штрафного майданчика. Дивимося на голи, а там співвідношення аналогічне – 6 з 8 голів у чемпіонаті Маліновський забив здалеку.

Джан П'єро Гасперіні дозволяє Руслану бити з різних дистанцій, а для збереження балансу просить інших цього не робити. "Гасперіні сказав, щоб я не бив з-за меж штрафного майданчика, адже для цього в нас є Маліновський", – так передав вказівки головного тренера Луїс Мурієль.

Карта ударів Руслана Маліновського у Серії А 2019/20:

Руслан віддячив наставнику ефективністю. Його результативні удари не тягнули навіть на 0.1 xG, але залітали в сітку. Відповідно до системи очікуваних голів, українець в Серії А солідно "перебрав" – 8 забитих м'ячів при 3.47 xG (без врахування пенальті).

Є ризик, що на дистанції ситуація вирівняється, однак голи Маліновського не виглядають випадковими. Якщо відкинути заблоковані спроби, отримаємо прекрасну статистику точності – кожен другий удар (46%) хавбека летить у площину.

Українець найчастіше цілить у правий нижній кут і забиває туди половину всіх голів (Брешія, Ювентус, Фіорентина, Лечче). Це пояснюється стилем ударів Маліновського, який зазвичай б'є лівою ногою після зміщень справа.

Розподіл ударів Руслана Маліновського у Серії А 2019/20:

Руслан по-справжньому розкрився після карантину. Підучив мову, адаптувався до вимог Гасперіні і на певному етапі став найкращим гравцем Серії А. Гармата Маліновського – це вже реальна зброя Аталанти, а не просто бонус для команди.

Тренер готовий ризикувати втратою м'яча, даючи йому добро на часті удари з невигідних позицій. Українець повинен зберігати свою результативність, щоб не шкодити Аталанті. Для цього Руслану потрібно ще більше урізноманітнити техніку та стиль своїх ударів, аби голкіпери не почали його "читати".

Через красу голів дальніми пострілами Маліновський зробив собі дуже класну рекламу та породив чутки про майбутній трансфер. Віриться у таке важко: Аталанта встановила солідний цінник, а сам футболіст не рветься на вихід.

"Багато клубів проявляють інтерес і запитують про можливий трансфер Маліновського, але я не думаю, що Аталанта дозволить йому піти. Звичайно, все має свою ціну, однак ми не маємо наміру покидати Бергамо", – нещодавно сказав агент українця Сергій Серебренніков.

Голи Руслана Маліновського у Серії А 2019/20:

Ruslan Malinovskyi • Insane 2019/2020 Goals • Atalanta • The Ukrainian Sniper pic.twitter.com/w8Pahoj2eD — Sarms (@Sarms07) August 26, 2020

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