Досвідчений бразилець перейшов на правах вільного агента, інформує офіційний сайт "синіх". Контракт розрахований на один сезон з можливістю продовження ще на один.

Челсі збирається продовжити гучну трансферну кампанію – ще три новачки до кінця вікна

Сілва провів у складі ПСЖ 8 років і дослужився до звання капітана команди. Останній сезон склався для 35-річного бразильця доволі успішно – він виграв усі внутрішні трофеї у Франції, а в Лізі чемпіонів дістався фіналу, де мінімально програв Баварії. Також у кар'єрі центрбека були Жувентуд, Порту, Динамо М, Флуміненсе і Мілан.

Додамо, що Тьягу Сілва став п'ятим літнім новачком Челсі після Зієша, Вернера, Чілвела та Сарра.

Баварія – найкраща команда світу, або Чому ПСЖ програв фінал Ліги чемпіонів