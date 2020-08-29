Шахтар відмовив Локомотиву щодо трансферу Матвієнка – політична причина
06:30 - Читать на русском
Захисник "гірників" Микола Матвієнко поки не має наміру підкорювати чемпіонат Росії.
Микола Матвієнко не стане гравцем московського Локомотива, повідомляє Meta-ratings.com.ua.
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За інформацією джерела, Шахтар не відпустить свого ключового гравця у Локо через напружені стосунки між Україною та Росією. У таборі донецького клубу націлені продати Миколу в один із топ-5 європейських чемпіонатів.
Італійські ЗМІ переконують, що головним претендентом на Матвієнка залишається Наполі.
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