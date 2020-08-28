"Нарешті ми зібралися, хлопці прибули у розташування збірної в чудовому настрої. Хочу подякувати тренерам усіх команд, які вчасно відпустили своїх гравців на збір. Нам ці три дні – як ковток свіжого повітря, адже ми не бачилися дев'ять місяців.

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Для хлопців було важливо згадати основи нашого ігрового механізму. І все одно я бачу, що такі речі з часом забуваються. Зараз важливо, щоб хлопці все згадали і перенесли задумки тренерського штабу у гру", – цитує Ротаня офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, до 3 вересня команда працюватиме в Києві, а потім Ольборга, де 4-го числа відбудеться матч кваліфікації ЧЄ-2021 зі збірною Данії. 8 вересня збірна України в Гельсінкі зустрінеться з однолітками з Фінляндії.

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