Збірна Нідерландів оголосила заявку на матчі проти Польщі та Італії
Виконуючий обов'язки головного тренера збірної Нідерландів Дуайт Лодевегес обрав гравців для двох стартових турів Ліги націй.
Збірна Нідерландів назвала склад на найближчі матчі Ліги націй, повідомляє офіційний сайт Королівського футбольного союзу.
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Команда Дуайта Лодевегеса вже наступного тижня проведе два домашні поєдинки: 4 вересня прийматиме Польщу, а 7-го – Італію.
Склад збірної Голландії виглядає наступним чином:
Воротарі: Марко Бізот (АЗ), Яспер Сіллессен ( Валенсія), Тім Крул (Норвіч).
Захисники: Натан Аке (Манчестер Сіті), Вірджил ван Дейк (Ліверпуль), Дензел Думфріс (ПСВ), Ханс Хатебур (Аталанта), Перр Схюрс (Аякс), Джоел Велтман (Брайтон), Стефан де Врей (Інтер), Оуен Вейндал (АЗ).
Півзахисники: Донні ван де Беек (Аякс), Лерой Фер (Фейєноорд), Мохамед Іхаттарен (ПСВ), Мартен де Роон (Аталанта), Кевін Стротман (Марсель), Джорджініо Вейналдум (Ліверпуль) .
Нападники: Раян Бабель (Галатасарай), Стевен Бергвейн (Тоттенхем), Люк де Йонг (Севілья), Мемфіс Депай (Ліон), Квінсі Промес (Аякс).
Нагадаємо, саме Нідерланди стануть першим суперником України на Євро-2020. Поєдинок пройде влітку наступного року в Амстердамі.
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