Кубок України, перший попередній етап

Карпати Галич – Нива Тернопіль – 1:2

Голи: Поручинський, 59 – Іванов, 40, Демчук, 67

Чайка – Полісся – 0:1

Гол: Даудов, 70

"Це плювок в обличчя" – Полісся підписало скандального гравця, який виступав у чемпіонаті "ЛНР"

Тернопільські гравці відкрили рахунок під завісу першого тайму. Пропущений м'яч розбудив гравців Карпат, і після перерви господарі зуміли вирівняти становище. Проте перевага футболістів Ниви принесла свої плоди у вигляді переможного гола на 67-й хвилині.

Букмекери ще до матчу відзначали перевагу Полісся у виїзному матчі з Чайкою. Гостям вистачило одного гола, щоб пробитись до наступного етапу турніру.

Кривбас переміг ОПФК Черкащину у дебютному матчі та пробився у наступний етап Кубка України