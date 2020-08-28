Київський клуб не спішить відпускати свого нападника в інші команди чемпіонату України.

Динамо призупинило перемовини із Зорею та СК Дніпро-1 щодо оренди свого форварда Назарія Русина, повідомляє ТаТоТаке.

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21-річний футболіст майже не брав участі у підготовці киян до нового сезону через позитивний тест на коронавірус. Новий тренер "біло-синіх" попросив керівництво клубу притримати Назарія у Києві, що румун встиг оцінити потенціал гравця.

В минулому сезоні УПЛ Русин провів 26 матчів, в яких відзначився 7-ма голами та здійснив стільки ж асистів.

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