Форвард київського Динамо Владислав Супряга дуже близький до переходу в Болонью, повідомляє tuttomercatoweb.

Супряга поділився амбітними планами щодо майбутнього у збірній України

За даними джерела, деякі деталі контракту все ще не узгоджені, а сам трансфер оцінюється у 10 млн євро.

Зазначимо, що нападник став об'єктом інтересу аж десяти європейських клубів. Цікаво, що раніше повідомлялось про інтерес до Супряги з боку Торіно, Наполі та Аталанти. До слова, раніше Динамо планувало отримати за форварда мінімум 15 мільйонів.

Додамо, у минулому сезоні УПЛ Супряга захищав кольори СК Дніпро-1, де провів де провів 26 матчів, в яких відзначився 15-ма голами та асистом.

Луческу і кадрова революція: у зоні ризику мінімум 10 гравців, серед них – лідери Динамо