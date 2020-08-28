Супряга близький до переходу в Болонью – італійський ЗМІ розкрив суму за форварда Динамо
Болонья готує потужне підсилення у лінію атаки. Італійський клуб начебто близький до підписання Владислава Супряги.
Форвард київського Динамо Владислав Супряга дуже близький до переходу в Болонью, повідомляє tuttomercatoweb.
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За даними джерела, деякі деталі контракту все ще не узгоджені, а сам трансфер оцінюється у 10 млн євро.
Зазначимо, що нападник став об'єктом інтересу аж десяти європейських клубів. Цікаво, що раніше повідомлялось про інтерес до Супряги з боку Торіно, Наполі та Аталанти. До слова, раніше Динамо планувало отримати за форварда мінімум 15 мільйонів.
Додамо, у минулому сезоні УПЛ Супряга захищав кольори СК Дніпро-1, де провів де провів 26 матчів, в яких відзначився 15-ма голами та асистом.
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