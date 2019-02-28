Головні новини футболу 27 лютого: Барселона розгромила Реал, Ліверпуль і Манчестер Сіті із Зінченком перемогли в АПЛ

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 27 лютого.
Україна
Юрій Можаровський розсудить львівське дербі, Бойко працюватиме вперше з жовтня – суддівські призначення 20-го туру УПЛ.
Донецький Олімпік підписав голкіпера з Косова. Столичний Арсенал-Київ врегулював фінансові питання з колишнім власником клубу.
Бразильці Дентінью і Веллінгтон Нем повернулися до загальної групи Шахтаря. Матеуш В'єтеска не перейде в Динамо взимку.
Європа
В Іспанії Барселона розгромила Реал на Сантьяго Бернабеу та вийшла у фінал національного кубка.
У рамках АПЛ Манчестер Сіті з Зінченком завдяки пенальті Агуеро обіграв Вест Хем. Натомість Челсі впевнено переміг Тоттенхем і виходить із кризи за тиждень до матчу з Динамо.
Також Арсенал знищив Борнмут, а Ліверпуль розірвав Уотфорд. У Кубку Італії Фіорентина врятувала нічию у гольовій перестрілці з Аталантою.
Інші топ-події
Кріштіану Роналду пройде медобстеження – форвард травмував щиколотку. Тим часом Наполі запропонував Ікарді контракт з дуже солідною зарплатнею.
Мадридський Реал зацікавився гравцем Аякса Тальяфіко – агент захисника підтвердив інтерес мадридців. Роман Зозуля пропустить матч проти Кадіса – апеляція Альбасете відхилена.
Руслан Маліновський у літньому трансферному списку Роми – Мончі знову хоче його підписати. Лукас Ернандес переходить за 80 млн, важлива угода з агентом Вернера – головне про найближчі трансфери Баварії.