Барселона розгромила Реал на Сантьяго Бернабеу та вийшла у фінал Кубка Іспанії

Барселона в рамках 1/2 фіналу Кубка Іспанії здобула велику виїзну перемогу над Реалом завдяки голам Луїса Суареса та автоголу Рафи Варана .

Кубок Іспанії 2018/2019, 1/2 фіналу, матч-відповідь

Реал Мадрид – Барселона – 0:3 (перший матч – 1:1)

Голи: Суарес, 50, 73 (пен), Варан, 70 (автогол)

У першому таймі матч проходив під знаком великої кількості дрібних помилок і фолів. Команди старалися грати обережно, але дуже швидко стала помітна інертність Барселони попереду. Реал виглядав активніше й вже на 14-й хвилині міг заробити пенальті: Модріч закинув передачу на Вінісіуса, а той обігрався з ним у стіночку та впав у карному майданчику – арбітр не помітив невеличкого контакту з Семеду й наказав грати далі.

Реал намацав слабку сторону Барси й став активніше залучати до атак лівий фланг, де Вінісіус знищував усіх на своєму шляху. На 19-й хвилині він підтримав атаку та пробив з лінії штрафного над воротами. На 23-й Реал ледь не покарав каталонців за привоз, коли Альба виніс м'яч прямо у Вінісіуса, але ні він, ні Васкес пробити повз голкіпера не змогли. "Блаугранас" в ці хвилини відповідали лише перспективними контратаками з неодмінними вмиканнями Дембеле, який обігрував Карвахаля та виконував передачі на дальню штангу – їх чомусь ніхто не замикав.

На 37-38-й хвилинах Реал був найближчим до голу. Спочатку Каземіро обікрав Піке в центрі поля та одним пасом вивів Вінісіуса практично віч-на-віч. В останній момент його удар з меж штрафного заблокував Лангле, але Жуніор тут же викотив під удар Бензема – його постріл ногою відбив Тер Штеген. У наступній же атаці Вінісіус замкнув простріл Регілона ударом метрів з 10-ти у дев'ятку, але Тер Штеген у красивому стрибку врятував Барселону. В кінці тайму Реал також провів кілька небезпечних атак через фланги, але гості встояли.

Другий тайм почався з тиску Реала. Вже на 48-й хвилині Карім Бензема замкнув подачу Тоні Крооса зі стандарту ударом над поперечиною, але при цьому сфолив. Барса грала від контратак і створила схожий момент, а на 50-й несподівано вийшла вперед: Усман Дембеле прорвався лівим флангом та викотив передачу в штрафний, а Луїс Суарес з-під Серхіо Рамоса замкнув її ударом під ближню штангу – 0:1! Це не шокувало "вершкових": на 53-й хвилині Кроос пробив із середньої дистанції трохи вище воріт, а на 55-й Каземіро замкнув його подачу ударом головою з правого краю карного майданчика – м'яч пролетів поруч із дальньою стійкою.

В критичний момент гру на себе взяв фантастичний Вінісіус. На 56-й хвилині він накрутив захисників Барси у штрафному та двічі впав у ньому, але арбітр пенальті не призначив. На 62-й же він став співавтором найбільш яскравого моменту, обігравши Семеду та простріливши на лінію воротарського, звідки Регілон головою пробив в дальній кут – Тер Штеген у карколомному стрибку врятував Барселону! Вінісіус не зупинився: на 68-й бразилець на швидкості обіграв одного гравця, потім на замасі поклав на газон Піке, а далі вдарив під праву штангу – рикошетом від ноги Семеду м'яч пролетів повз ворота.

Барселона кожного разу намагалася контратакувати, і, зрештою, жорстоко покарала Реал за марнотратство. На 70-й хвилині Дембеле прорвався правим флангом та прострілив у штрафний на Суареса, а Рафа Варан, намагаючись заблокувати передачу, заніс м'яч у ворота – 0:2. Тут же "блаугранас" і добили суперника: на 72-й Каземіро збив Суареса, арбітр призначив пенальті, а Луїс Суарес "паненкою" забив третій гол. 0:3 – Реал було знищено у знущальницькій манері.

Кінцівка матчу вже була нікому не потрібною. Тренери проводили заміни, мадридці догравали, а каталонці економили сили на Класіко в чемпіонаті, яке відбудеться вже за два дні. Фінальний свисток зафіксував дещо дивний розгром Реала, який вивів Барселону до фіналу Кубка Іспанії.