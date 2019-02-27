Наполі запропонував Ікарді контракт з дуже солідною зарплатнею

Форвард Інтера Мауро Ікарді може змінити клубну прописку в Італії.

За інформацією Tuttomercatoweb, Наполі позмагається з Ювентусом за підписання аргентинського нападника Інтера Мауро Ікарді, який, вочевидь, покине міланський клуб влітку.

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"Партенопейці" готові платити Мауро 9 млн євро на рік плюс 2 млн бонусами (в залежності від результативності та результатів команди), що є другим зарплатним показником у Серії А (більше отримує тільки Кріштіану Роналду з Ювентуса).

Інтер більше зацікавлений у трансфері Ікарді в Юветнус, адже в Мілані вважають, що лише туринський клуб здатен заплатити 110 млн євро, які "нерадзуррі" вимагають за перехід Мауро.

Окрім цього, від'їзд Ікарді з Італії також малоймовірний, адже дружина футболіста, яка є його агентом, Ванда Нара продовжує судову тяганину із своїм колишнім чоловіком.

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