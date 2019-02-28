Кубок Італії: Фіорентина врятувала нічию у гольовій перестрілці з Аталантою

Відбувся перший поєдинок 1/2 фіналу Кубка Італії між Фіорентиною та Аталантою.

Кубок Італії, 1/2 фіналу (1-й матч)

Фіорентина – Аталанта – 3:3

Голи: К'єза, 33, Бенассі, 36, Мурієль, 79 – Гомес, 16, Палашіч, 18, де Рон, 58

Фіорентина – Інтер: арбітр поєдинку відсторонений від матчів "нерадзуррі" через фіаско з VAR

Вже до 20-ї хвилини гості двічі відзначились у воротах Фіорентини, але господарі не мали наміру опускати руки і ще до перерви вирівняли становище.

На 58-й хвилині Аталанта знову вийшла вперед завдяки влучному удару де Рона. "Фіалки" лише під завершення поєдинку відквиталу заслужену нічию.

Доля путівки до фіналу вирішуватиметься у матчі відповіді, який відбудеться 24 квітня.