Арсенал знищив Борнмут, Ліверпуль розірвав Уотфорд: 28-й тур АПЛ, матчі середи

В рамках 28 туру АПЛ Арсенал розгромив Борнмут, Саутгемптон впевнено переміг Фулхем, Манчестер Юнайтед розібрався з Крістал Пелас, а Ліверпуль розтрощив Уотфорд. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2018/19, 28 тур

Арсенал – Борнмут – 5:1

Голи: Озіл, 4, Мхітарян, 27, Кошельни, 47, Обамеянг, 59, Ляказетт, 78 – Муссе, 30

Саутгемптон – Фулхем – 2:0

Голи: Ромеу, 23, Ворд-Прауз, 40

Крістал Пелас – Манчестер Юнайтед – 1:3

Гол: Ворд, 66 – Лукаку, 33, 52, Янґ, 83

Ліверпуль – Уотфорд – 5:0

Голи: Мане, 9, 20, Оріджі, 66, Ван Дейк, 80, 83

Арсенал швидко вийшов вперед завдяки голу Озіла, а в середині першої половини Мхітарян обігрався з Месутом і забив вже в порожні ворота. Муссе одразу ж відіграв один м'яч, але вже по перерві Кошельни і Обамеянг зробили рахунок розгромним. Крапку в матчі поставив Ляказетт.

Завдяки цій перемозі Арсенал набрав 56 очок та залишився на 4 місці, Борнмут з 34 пунктами розташувався на 12 позиції.

Саутгемптон впевнено переміг Фулхем. "Святі" ще в першому таймі оформили комфортну перевагу завдяки голам Ромеу та Ворд-Прауза. В другому таймі Саутгемптон втримав свою перевагу і довів матч до перемоги.

Завдяки цій перемозі Саутгемптон набрав 27 пунктів та піднявся з зони вильоту, Фулхем з 17 очками залишився на дні турнірної таблиці.

Манчестер Юнайтед на виїзді переграв Крістал Пелас. Головним героєм для "червоних дияволів" став Лукаку, який записав на свій рахунок дубль, ще один м'яч на рахунку Янґа (якому асистував Погба). Лондонці ж відповіли лише голом престижу Ворда.

Завдяки цій перемозі Манчестер Юнайтед набрав 55 очок та розташувався на сходинку нижче від Арсенала, Крістал Пелас з 30 пунктами залишився на 14 місці.

Ліверпуль вдома розірвав Уотфорд. В першому таймі Мане оформив дубль (особливо красивим вийшов другий м'яч), а в другому таймі Оріджі та двічі Ван Дейк встановили остаточний рахунок матчу.

Ліверпуль продовжує очолювати турнірну таблицю, випереджаючи Манчестер Сіті на один пункт, а Уотфорд з 40 очками залишився восьмим.