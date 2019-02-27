toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ЧЕЛСІ - ТОТТЕНХЕМ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Арсенал знищив Борнмут, Ліверпуль розірвав Уотфорд: 28-й тур АПЛ, матчі середи

27 лютого 23:54 169 Читать на русском
Арсенал знищив Борнмут, Ліверпуль розірвав Уотфорд: 28-й тур АПЛ, матчі середи
Озіл відкриває рахунок в матчі / Твіттер АПЛ

В рамках 28 туру АПЛ Арсенал розгромив Борнмут, Саутгемптон впевнено переміг Фулхем, Манчестер Юнайтед розібрався з Крістал Пелас, а Ліверпуль розтрощив Уотфорд. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2018/19, 28 тур

Арсенал – Борнмут – 5:1

Голи: Озіл, 4, Мхітарян, 27, Кошельни, 47, Обамеянг, 59, Ляказетт, 78 – Муссе, 30

Саутгемптон – Фулхем – 2:0

Голи: Ромеу, 23, Ворд-Прауз, 40

Крістал Пелас – Манчестер Юнайтед – 1:3

Гол: Ворд, 66 – Лукаку, 33, 52, Янґ, 83

Ліверпуль – Уотфорд – 5:0

Голи: Мане, 9, 20, Оріджі, 66, Ван Дейк, 80, 83

Арсенал швидко вийшов вперед завдяки голу Озіла, а в середині першої половини Мхітарян обігрався з Месутом і забив вже в порожні ворота. Муссе одразу ж відіграв один м'яч, але вже по перерві Кошельни і Обамеянг зробили рахунок розгромним. Крапку в матчі поставив Ляказетт.

Завдяки цій перемозі Арсенал набрав 56 очок та залишився на 4 місці, Борнмут з 34 пунктами розташувався на 12 позиції.

Саутгемптон впевнено переміг Фулхем. "Святі" ще в першому таймі оформили комфортну перевагу завдяки голам Ромеу та Ворд-Прауза. В другому таймі Саутгемптон втримав свою перевагу і довів матч до перемоги.

Завдяки цій перемозі Саутгемптон набрав 27 пунктів та піднявся з зони вильоту, Фулхем з 17 очками залишився на дні турнірної таблиці.

Манчестер Юнайтед на виїзді переграв Крістал Пелас. Головним героєм для "червоних дияволів" став Лукаку, який записав на свій рахунок дубль, ще один м'яч на рахунку Янґа (якому асистував Погба). Лондонці ж відповіли лише голом престижу Ворда.

Завдяки цій перемозі Манчестер Юнайтед набрав 55 очок та розташувався на сходинку нижче від Арсенала, Крістал Пелас з 30 пунктами залишився на 14 місці.

Ліверпуль вдома розірвав Уотфорд. В першому таймі Мане оформив дубль (особливо красивим вийшов другий м'яч), а в другому таймі Оріджі та двічі Ван Дейк встановили остаточний рахунок матчу.

Ліверпуль продовжує очолювати турнірну таблицю, випереджаючи Манчестер Сіті на один пункт, а Уотфорд з 40 очками залишився восьмим.

Англія28 турСент-Мері'с (Саутгемптон)

Саутгемптон - Фулхем: Середа 27 лютого 2019

Саутгемптон
Матч завершено
2 : 0
Фулхем
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Англія Саутгемптон - Фулхем Крістал Пелас - Манчестер Юнайтед Ліверпуль - Уотфорд Фулхем Фулхем Ліверпуль Ліверпуль Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Саутгемптон Саутгемптон Крістал Пелас Крістал Пелас Борнмут Борнмут Уотфорд Уотфорд Арсенал - Борнмут Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Арсенал Арсенал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Пятов провів 300-й матч в УПЛ
    Україна — 27 лют152 Пятов провів 300-й матч в УПЛ
21
год
:
46
хв
Валенсія
22:00
Бетіс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук