Дентінью і Веллінгтон Нем повернулися до загальної групи Шахтаря

Бразильські півзахисники Шахтаря Дентінью та Веллінгтон Нем готові допомогти команді у матчі проти Чорноморця.

Шахтар продовжує підготовку до матчу 20-го туру УПЛ проти Чорноморця.

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На сьогоднішному тренуванні у загальній групі були бразильські півзахисники Дентінью та Веллінгтон Нем.

За індивідуальною програмою продовжують працювати захисник Іван Ордець та голкіпер Олексій Шевченко.

Нагадаємо, що виїзний матч з Чорноморцем гірники зіграють в суботу 2 березня. Розпочнеться поєдинок о 17:00.