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Дентінью і Веллінгтон Нем повернулися до загальної групи Шахтаря

27 лютого 23:42 16 Читать на русском
Дентінью і Веллінгтон Нем повернулися до загальної групи Шахтаря
Дентінью та Веллінгтон Нем / Фото: ФК Шахтар

Бразильські півзахисники Шахтаря Дентінью та Веллінгтон Нем готові допомогти команді у матчі проти Чорноморця.

Шахтар продовжує підготовку до матчу 20-го туру УПЛ проти Чорноморця.

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На сьогоднішному тренуванні у загальній групі були бразильські півзахисники Дентінью та Веллінгтон Нем.

За індивідуальною програмою продовжують працювати захисник Іван Ордець та голкіпер Олексій Шевченко.

Нагадаємо, що виїзний матч з Чорноморцем гірники зіграють в суботу 2 березня. Розпочнеться поєдинок о 17:00.

Україна20 тур

Чорноморець - Шахтар: Субота 02 березня 2019

Чорноморець
до матчу
2
дн
:
16
год
:
46
хв
Шахтар
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Шахтар Шахтар Олексій Шевченко Олексій Шевченко Чорноморець - Шахтар Дентінью Дентінью Іван Ордець Іван Ордець Веллінгтон Нем Веллінгтон Нем
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