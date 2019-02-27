Маліновський у літньому трансферному списку Роми – Мончі знову хоче його підписати

Хавбек збірної України та Генка Руслан Маліновський знову потрапив у список потенційних придбань італійської Роми.

Взимку з'являлося багато інформації про інтерес Роми до Маліновського навіть з авторитетних джерел. У підсумку трансфер не відбувся: керівництво Генка не планувало відпускати його до кінця сезону, сам Руслан хотів стати чемпіоном Бельгії, а спортивний директор римлян Рамон Мончі вирішив відступити.

Мончі незабаром може покинути Рому, однак це не заважає йому активно готувати літню трансферну кампанію. Іспанець все ж планує підсилити півзахист Русланом Маліновським, за яким він стежить вже декілька років, повідомляє Сalciomercato.

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За інформацією джерела, у Римі сформували трансферний список на червень, і Маліновський в ньому присутній. Рома продовжує часто контактувати з оточенням футболіста. Руслан подобається клубу, там вважають, що в нього є все необхідне, щоб стати частиною проекту "вовків". Зокрема, прийнятна вартість.

Очікується, що влітку Рома зробить Генку пропозицію щодо Маліновського. Трансфер українського півзахисника в Серію А залежить від багатьох чинників, важливе значення матиме слово головного тренера. Немає гарантії, що ним залишиться Ейсебіо Ді Франческо.

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Генк навряд чи триматиме Маліновського всіма силами, якщо за нього запропонують понад 12 мільйонів євро. 25-річний півзахисник записав собі в актив вже 9 асистів і забив 8 голів у поточному чемпіонаті.

Хоча є певні нюанси. У цьому сезоні Генк йде до чемпіонства в лізі Жупіле, а наступного року, скоріш за все, виступатиме в Лізі чемпіонів. При цьому лімбуржці можуть втратити свою атакувальну центральну вісь. Багатші клуби активно торгують результативного центрфорварда Мбавана Самата, а лідер півзахисту Алехандро Посуело перейде в ФК Торонто. В таких умовах Генк явно проситиме за Маліновського більше грошей – минулого літа він підписав контракт до 2022 року.