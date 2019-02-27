toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ЧЕЛСІ - ТОТТЕНХЕМ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Маліновський у літньому трансферному списку Роми – Мончі знову хоче його підписати

14:39 1214 Читать на русском
Маліновський у літньому трансферному списку Роми – Мончі знову хоче його підписати
Руслан Маліновський / photonews

Хавбек збірної України та Генка Руслан Маліновський знову потрапив у список потенційних придбань італійської Роми.

Взимку з'являлося багато інформації про інтерес Роми до Маліновського навіть з авторитетних джерел. У підсумку трансфер не відбувся: керівництво Генка не планувало відпускати його до кінця сезону, сам Руслан хотів стати чемпіоном Бельгії, а спортивний директор римлян Рамон Мончі вирішив відступити.

Мончі незабаром може покинути Рому, однак це не заважає йому активно готувати літню трансферну кампанію. Іспанець все ж планує підсилити півзахист Русланом Маліновським, за яким він стежить вже декілька років, повідомляє Сalciomercato.

"Один з найкращих гравців ліги". Маліновський отримав компліменти від культового видання, принісши Генку важку перемогу

За інформацією джерела, у Римі сформували трансферний список на червень, і Маліновський в ньому присутній. Рома продовжує часто контактувати з оточенням футболіста. Руслан подобається клубу, там вважають, що в нього є все необхідне, щоб стати частиною проекту "вовків". Зокрема, прийнятна вартість.

Очікується, що влітку Рома зробить Генку пропозицію щодо Маліновського. Трансфер українського півзахисника в Серію А залежить від багатьох чинників, важливе значення матиме слово головного тренера. Немає гарантії, що ним залишиться Ейсебіо Ді Франческо.

Маліновський у Ромі: чому такий трансфер вигідний для усіх

Генк навряд чи триматиме Маліновського всіма силами, якщо за нього запропонують понад 12 мільйонів євро. 25-річний півзахисник записав собі в актив вже 9 асистів і забив 8 голів у поточному чемпіонаті.

Хоча є певні нюанси. У цьому сезоні Генк йде до чемпіонства в лізі Жупіле, а наступного року, скоріш за все, виступатиме в Лізі чемпіонів. При цьому лімбуржці можуть втратити свою атакувальну центральну вісь. Багатші клуби активно торгують результативного центрфорварда Мбавана Самата, а лідер півзахисту Алехандро Посуело перейде в ФК Торонто. В таких умовах Генк явно проситиме за Маліновського більше грошей – минулого літа він підписав контракт до 2022 року.

Теги
Італія Головне Українці за кордоном Трансфери Генк Генк Статті Трансфери Чемпіонату Італії Руслан Маліновський Руслан Маліновський Рома Рома
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
33
хв
Реал Мадрид
22:00
Барселона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук