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В'єтеска не перейде в Динамо, – журналіст

27 лютого 22:44 611 Читать на русском
В'єтеска не перейде в Динамо, – журналіст
Матеуш В'єтеска / Фото: соцмережі

Польський журналіст видання Przeglad Sportowy Мацей Каліщук повідомив, що захисник Легії Матеуш В'єтеска не стане гравцем київського Динамо.

"Я розмовляв зі спортивним директором Динамо Олексієм Михайліченком.

Динамо зробило пропозицію щодо трансферу захисника Легії В'єтески, – польські ЗМІ

Він запевняє, що Матеуш В'єтеска не перейде з Легії в Динамо", – написав журналіст у своєму Twitter.

Зазначимо. що трансферне вікно в Україні та Польщі закривається вже 1 березня.

Теги
Динамо Динамо Легія Легія Матеуш Вєтеска Матеуш Вєтеска Трансфери Динамо Київ
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