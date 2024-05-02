Форвард Валенсії Роман Яремчук провів тренування у загальній групі перед матчем 34-го туру Ла Ліги проти Алавеса, повідомляє SuperDeporte.

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Нагадаємо, українець отримав травму підколінного сухожилля ще 30 березня у матчі 30-го туру проти Мальорки (0:0) – він вийшов в основі, однак встиг провести на полі лише 16 хвилин.

Зазначається, що разом з Яремчуком до гри з Алавесом буде готовий і французький захисник Дімітрі Фульк'є. Натомість не допоможуть команді Хосе Гайя і Фран Перес.

До слова, Валенсія, яка у турнірній таблиці Прімери йде восьмою, прийматиме Алавес у неділю, 5 травня. Початок зустрічі о 19:30.

Яремчук у поточному сезоні провів за Валенсію 25 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи.

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