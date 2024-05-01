Роналду благородно вивів Аль-Наср у фінал Кубка короля – Кріштіану пожертвував хет-триком
У середу, 1 травня, Аль-Наср розправився з Аль-Халіджем у півфіналі Кубка Саудівської Аравії (3:1).
Кубок короля, 1/2 фіналу
Аль-Наср – Аль-Халідж – 3:1
Голи: Роналду, 17, 57, Мане, 37 (з пенальті) – Аль-Терайс, 82
Дубль Кріштіану Роналду забезпечив Аль-Насру місце у фіналі Кубка Саудівської Аравії. У фінальному матчі, який буде зіграно 31 травня, команда зоряного португальця зустрінеться з Аль-Хілялем.
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У півфіналі з Аль-Халіджем Роналду проявив благородство: між двома забитими м'ячами Кріштіану Аль-Наср заробив пенальті, але до 11-метрової позначки підійшов не КР7, а Садьйо Мане. Голи самого Роналду вийшли різними: у першому таймі він красиво скористався помилкою воротаря суперника Шехіча, а після перерви замкнув пас партнера на дальній штанзі.