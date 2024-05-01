У середу, 1 травня, Аль-Наср розправився з Аль-Халіджем у півфіналі Кубка Саудівської Аравії (3:1).

Кубок короля, 1/2 фіналу

Аль-Наср – Аль-Халідж – 3:1

Голи: Роналду, 17, 57, Мане, 37 (з пенальті) – Аль-Терайс, 82

Дубль Кріштіану Роналду забезпечив Аль-Насру місце у фіналі Кубка Саудівської Аравії. У фінальному матчі, який буде зіграно 31 травня, команда зоряного португальця зустрінеться з Аль-Хілялем.

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У півфіналі з Аль-Халіджем Роналду проявив благородство: між двома забитими м'ячами Кріштіану Аль-Наср заробив пенальті, але до 11-метрової позначки підійшов не КР7, а Садьйо Мане. Голи самого Роналду вийшли різними: у першому таймі він красиво скористався помилкою воротаря суперника Шехіча, а після перерви замкнув пас партнера на дальній штанзі.