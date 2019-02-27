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Реал зацікавився гравцем Аякса Тальяфіко – агент захисника підтвердив інтерес мадридців

19:33 203 Читать на русском
Реал зацікавився гравцем Аякса Тальяфіко – агент захисника підтвердив інтерес мадридців
Ніколас Тальяфіко / Фото ФК Аякс

Захисник Аякса Ніколас Тальяфіко може перебратись до табору іспанського гранда.

Рікардо Шліпер, який представляє інтереси Ніколаса Тальяфіко, підтвердив зацікавленість Реала до послуг захисника Аякса, повідомляє AS.

Барселона зацікавлена у придбанні голкіпера Аякса Онана, – агент

Офіційної пропозиції "вершкові" ще не оголошували, але агент впевнений, що це лише справа часу.

26-річний аргентинець може замінити в мадридському клубі бразильця Марсело, який втратив місце у стартовому складі, та, ймовірно, змінить клуб під час найближчого трансферного вікна.

В поточному сезоні чемпіонату Нідерландів Тальяфіко провів 18 матчів, в яких відзначився голом та 4-ма асистами.

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