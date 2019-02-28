Главные новости футбола 27 февраля: Барселона разгромила Реал, Ливерпуль и Манчестер Сити с Зинченко победили в АПЛ

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 27 февраля.
Украина
Юрий Можаровский рассудит львовское дерби, Бойко будет работать впервые с октября – судейские назначения 20-го тура УПЛ.
Донецкий Олимпик подписал голкипера из Косово. Столичный Арсенал-Киев урегулировал финансовые вопросы с бывшим владельцем клуба.
Бразильцы Дентиньо и Веллингтон Нем вернулись в общую группу Шахтера. Матеуш Вьетеска не перейдет в Динамо зимой.
Европа
В Испании Барселона разгромила Реал на Сантьяго Бернабеу и вышла в финал национального Кубка.
В рамках АПЛ Манчестер Сити с Зинченко благодаря пенальти Агуэро обыграл Вест Хэм. Зато Челси уверенно победил Тоттенхэм и выходит из кризиса за неделю до матча с Динамо.
Также Арсенал уничтожил Борнмут, а Ливерпуль разорвал Уотфорд. А в Кубке Италии Фиорентина спасла ничью в голевой перестрелке с Аталантой.
Другие топ-события
Криштиану Роналду пройдет медобследование – форвард травмировал лодыжку. Между тем Наполи предложил Икарди контракт с очень солидной зарплатой.
Мадридский Реал заинтересовался игроком Аякса Тальяфико – агент защитника подтвердил интерес мадридцев. Роман Зозуля пропустит матч против Кадиса – апелляция Альбасете отклонена.
Руслан Малиновский в летнем трансферном списке Ромы – Мончи снова хочет его подписать. Лукас Эрнандес переходит за 80 млн, важное соглашение с агентом Вернера – главное о ближайших трансферы Баварии.