Можаровський розсудить львівське дербі, Бойко працюватиме вперше з жовтня: суддівські призначення 20-го туру УПЛ

Комітет арбітрів ФФУ оголосив склад суддівських бригад, які працюватимуть на матчах 20-го туру Прем'єр-ліги.
Поєдинок у Чернігові Десна – Динамо розсудить Ярослав Козик, а львівське дербі буде обслуговувати представник міста Лева Юрій Можаровський, інформує офіційний сайт ФФУ.
УПЛ повідомила дату жеребкування другого етапу Прем'єр-ліги
Суддівські призначення 20-го туру УПЛ 2018/19:
Десна – Динамо (2 березня, 14:00) – Ярослав Козик;
Чорноморець – Шахтар (2 березня, 17:00) – Ігор Пасхал;
Олімпік – Арсенал-Київ (3 березня, 14:00) – Дмитро Кривушкін;
Зоря – Ворскла (3 березня, 14:00) – Микола Балакін;
Олександрія – Маріуполь (3 березня, 17:00) – Дмитро Кутаков;
Карпати – Львів (3 березня, 17:00) – Юрій Можаровський.
До слова, четвертим арбітром у поєдинку Зоря – Ворскла буде Сергій Бойко. Це перше призначення для цього рефері на матч УПЛ, починаючи з жовтня 2018 року. Перед цим Бойко відсудив скандальний матч Шахтар – Десна, після чого не отримував призначень, інформує Dynamo.kiev.ua.