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Можаровський розсудить львівське дербі, Бойко працюватиме вперше з жовтня: суддівські призначення 20-го туру УПЛ

14:13 170 Читать на русском
Можаровський розсудить львівське дербі, Бойко працюватиме вперше з жовтня: суддівські призначення 20-го туру УПЛ
Сергій Бойко повернувся в УПЛ / фото із соцмереж

Комітет арбітрів ФФУ оголосив склад суддівських бригад, які працюватимуть на матчах 20-го туру Прем'єр-ліги.

Поєдинок у Чернігові Десна – Динамо розсудить Ярослав Козик, а львівське дербі буде обслуговувати представник міста Лева Юрій Можаровський, інформує офіційний сайт ФФУ.

УПЛ повідомила дату жеребкування другого етапу Прем'єр-ліги

Суддівські призначення 20-го туру УПЛ 2018/19:

Десна – Динамо (2 березня, 14:00) – Ярослав Козик;

Чорноморець – Шахтар (2 березня, 17:00) – Ігор Пасхал;

Олімпік – Арсенал-Київ (3 березня, 14:00) – Дмитро Кривушкін;

Зоря – Ворскла (3 березня, 14:00) – Микола Балакін;

Олександрія – Маріуполь (3 березня, 17:00) – Дмитро Кутаков;

Карпати – Львів (3 березня, 17:00) – Юрій Можаровський.

До слова, четвертим арбітром у поєдинку Зоря – Ворскла буде Сергій Бойко. Це перше призначення для цього рефері на матч УПЛ, починаючи з жовтня 2018 року. Перед цим Бойко відсудив скандальний матч Шахтар – Десна, після чого не отримував призначень, інформує Dynamo.kiev.ua.

Україна20 тур

Чорноморець - Шахтар: Субота 02 березня 2019

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Чорноморець - Шахтар ФФУ Арбітри Комітет арбітрів ФФУ Десна - Динамо Олімпік - Арсенал-Київ
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