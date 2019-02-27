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Олімпік підписав голкіпера з Косова

19:10 254 Читать на русском
Олімпік підписав голкіпера з Косова
Бетім Халімі / Фото: ФК Олімпік

22-річний голкіпер Бетім Халімі продовжить кар'єру в чемпіонаті України.

Олімпік підписав молодого голкіпера з Косова Бетіма Халімі, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Контракт з воротарем розрахований на 3,5 роки. За донецьку команду Халімі виступатиме під 12-м номером.

Попереднім клубом Халімі був Транс Нарва з Естонії. Також в активі голкіпера декілька матчів за молодіжну збірну Косова.

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Теги
Бетім Халімі Бетім Халімі Олімпік Олімпік
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