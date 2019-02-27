Роналду пройде медобстеження – форвард травмував щиколотку

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду потребує детального огляду лікарів.

Медичний штаб Ювентуса проведе обстеження Кріштіану Роналду, повідомляє офіційний сайт клубу.

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34-річний португалець отримав травмку у матчі 25-го туру Серії А проти Болоньї (1:0). Зірковий форвард відчуває дискомфорт у щиколотці, тому останнє тренування провів за індивідуальною програмою.

Найближчий матч Ювентус проведе 3 березня в рамках чемпіонату Італії на виїзді проти Наполі. Участь Кріштіану в поєдинку залишається під питанням.

В поточному сезоні Серії А Роналду провів 25 матчів, в яких відзначився 19-ма голами та 10-ма асистами.

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