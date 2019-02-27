Манчестер Сіті з Зінченком завдяки пенальті Агуеро обіграв Вест Хем

Манчестер Сіті вдома мінімально переграв Вест Хем. Олександр Зінченко провів на полі 90 хвилин.

АПЛ, 28-й тур

Манчестер Сіті – Вест Хем – 1:0

Гол: Агуеро, 59 (пен.)

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Манчестер Сіті у рамках 28 туру АПЛ вдома приймав Вест Хем. Українець Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі і провів на полі всі 90 хвилин. Перший тайм попри колосальну перевагу "містян" пройшов без голів, а по перерві лише реалізований пенальті Серхіо Агуеро дозволив підопічним Пепа Гвардіоли здобути мінімальну перемогу. Вест Хем за увесь матч наніс лише 2 удари по воротах суперника.

Манчестер Сіті після 28 турів набрав 68 очок і перебуває на 2 позиції в турнірній таблиці, Вест Хем на 10 сходинці з 36 пунктами.