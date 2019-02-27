Зозуля пропустить матч проти Кадіса – апеляція Альбасете відхилена

Український форвард Альбасете Роман Зозуля таки не допоможе своїй команді у матчі 28-го туру Сегунди проти Кадіса.

Королівська федерація футболу Іспанії (RFEF) відхилила апеляцію Альбасете щодо відміни дискваліфікації Романа Зозулі на матч проти Кадіса, повідомляє eldigitaldealbacete.

Альбасете не зміг переграти Ов'єдо – Зозуля втратив гол і отримав суперечливу дискваліфікацію на очах VIP-гостя

В останньому поєдинку Сегунди проти Ов'єдо (0:0) українець отримав жовту картку, яка стала для нього п'ятою. За регламентом турніру Роман змушений пропустити наступний матч. Альбасете подав апеляцію, оскільки рішення арбітра викликає сумніви.

В клубі 29-річного форварда роздумують над черговим оскарженням рішення RFEF.

Після 27-ми турів Сегунди Альбасете лише на одне очко відстає від лідера турнірної таблиці Осасуни. Тому матч проти Кадіса має надважливий характер і клуб не хоче відмовлятись від допомоги українського нападника.

"Феномен" Зозуля зацікавив іспанський клуб – чому Роман кидає виклик Яремчуку в збірній України і може зіграти в ЛЧ