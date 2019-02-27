Ернандес переходить за 80 млн, важлива угода з агентом Вернера – головне про найближчі трансфери Баварії

Чинний чемпіон Німеччини нарешті проведе активну трансферну кампанію. Розповідаємо, чого чекати від Баварії цього літа.

Баварія готується у міжсезоння підривати ринок. Улі Хьонесс ще рік тому сказав, що клуб економить гроші на літо-2019. Нещодавно одіозний функціонер кинув гарячу репліку: "Якби ви знали, що ми вже точно маємо на наступний сезон". Німецькі ЗМІ спробували розібратися, про кого говорив Хьонесс.

Офіційно відомо про літнє придбання Бенжамена Павара з Штутгарта за 35 млн євро та трансфер Янн-Фіте Арпа, який переїде з Гамбурга тоді, коли захоче сам. Однак мова не лише за них.

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Люка Ернандес

Взимку іспанська преса заявила, що Ернандес приєднається до Баварії ще в січні. Цього не трапилося – німецький гранд міг виплатити 80 мільйонів відступних за француза, але не одним платежем. Атлетіко не погодився, а Баварія вирішила не псувати хороші стосунки між клубами. Втім, влітку трансфер все ж відбудеться – питання вирішене, інформує SportBild. Партнер Ернандеса по збірній Франції Павар вже прокоментував цю ситуацію з ентузіазмом.

Тут від Атлетіко нічого не залежить, адже Баварія просто активує клаусулу. Люка нещодавно зізнався про січневу домовленість з Мюнхеном та повідомив мадридцям, що в наступному сезоні гратиме за інший клуб. У Мюнхені йому обіцяють роль лідера оборони. Улі Хьонесс і Хасан Саліхаміджич дуже тепло відгукуються про універсального захисника та давно підготували за нього 80 млн євро. Для позитивного завершення переговорів Баварія звернулася до агента Джованні Бранкіні, який допомагав запросити Гвардіолу.

Тімо Вернер

РБ Лейпциг не хоче відпускати гравця збірної Німеччини, однак Вернер вперто не підписує з "биками" новий контракт – поточна угода чинна до літа-2020. Якщо найближчим часом нічого не зміниться, РБ продасть форварда вже по завершенні поточного сезону, щоб не втратити його безкоштовно. Баварія нібито вже погодила трансфер з агентом футболіста Карлхайнцем Фьорстером – він відбудеться до 2020 року.

Спортивний директор Ральф Рангнік визнав, що втримати нападника за умов інтересу Баварії їм не вдасться. На РБ здійснюється серйозний тиск – клуб у патовій ситуації. Потрібно відпускати найкращого гравця вже зараз, і далеко не на ідеальних умовах, враховуючи зв'язок агента з Баварією. В іншому випадку Вернер не продовжить угоду, в наступному сезоні реалізує своє мрію попрацювати з Юліаном Нагельсманном і піде в Мюнхен вільним агентом.

У Лейпцига залишається надія на хорошу пропозицію від інших покупців цього літа. Вернер натякнув, що в Німеччині з РБ можна перейти на вищий рівень тільки в одному клубі, однак його пов'язували чутками з іспанськими грандами та Ліверпулем.

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Каллум Хадсон-Одой

Серіал з трансфером вінгера Челсі в Бундеслігу тривав весь січень. Баварія в кінцевому підсумку збільшила пропозицію за Хадсон-Одоя до 45 млн євро, футболіст просив його відпустити, але лондонці відмовилися.

Хадсон-Одой – пріоритетний варіант Хасана Саліхаміджича. "Думаю, що єдиний футболіст, якого він дійсно хотів підписати, – Хадсон-Одой. Саліхаміджич захоплений цим гравцем і спробує його придбати з другої спроби", – розповів Карл-Хайнц Румменігге.

Влітку торги розпочнуться знову з 30 млн євро. Каллум досі хоче перейти в Баварію та не продовжуватиме контракт, який завершується у 2020-му. Баварія та Хадсон-Одой будуть тиснути на Челсі. Труднощів додав трансферний бан для англійського клубу, після якого бажання втримати вінгера в Лондоні тільки зросте.

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Кай Гавертц і Юліан Брандт

Молоді футболісти по-новому розкрилися в Байєрі з Петером Босом, що викликало хвилю трансферних чуток. Після вдалого старту другої частини сезону для Юліана Брандта почали обговорювати його малу клаусулу в контракті з Леверкузеном – близько 25 мільйонів євро.

Смішно для футболіста такого рівня, але Юліан є тільки альтернативою на випадок, якщо не вдасться підписати Хадсон-Одоя. Другий запасний варіант на фланги атаки, які влітку остаточно звільняють "Роббері", – Ніколя Пепе з Лілля. За ним уважно стежить головний скаут Баварії Лоран Бюссе.

Гавертц давно вважається ціллю Баварії, однак тут мова про зовсім інший порядок цифр. 65 мільйонів євро, за які Руді Фьоллєр зможе зняти своє "вето" на продаж хавбека. Відлякує й різка позиція 19-річного Кая: "У нас з Брандтом чинні контракти, тому в наступному сезоні ми будемо виступати за Байєр". Гавертц – радше опція на майбутні вікна. Хоча німецька преса запевняє, що проліт Байєра повз єврокубки може вплинути на бажання гравців.

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