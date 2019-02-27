Арсенал-Київ врегулював фінансові питання з колишнім власником клубу

Колишній власник та президент Арсенала-Київ Олексій Кікірешко більше не має претензій до нового керівництва клубу.

Керівництво Арсенала-Київ в особі президента Івіци Піріча та генерального директора Олександра Москаленка врегулювали фінансові питання з колишнім власником клубу Олексієм Кікірешком.

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42-річний екс-очільник київського клубу більше не має претензій до нових власників. Ймовірно, він погодився на отримання компенсації, повідомляє ТаТоТаке.

Раніше була інформація, що Кікірешко налаштований повернути клуб та навіть виграв кілька судових справ. Нагадаємо, Кікірешко був власником та президентом Арсенала-Київ з 2014 по 2017 рік.

Після 19 турів УПЛ 2018/19 Арсенал-Київ є відвертим аутсайдером чемпіонату. В активі киян лише 8 набраних очок.