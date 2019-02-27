Челсі впевнено переміг Тоттенхем і виходить із кризи за тиждень до матчу з Динамо

Челсі переконливо здолав Тоттенхем у лондонському дербі. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Англія, АПЛ, 28-й тур

Челсі – Тоттенхем – 2:0

Голи: Педро, 58, Тріпп'єр, 85 (автогол)

На правах господарів активніше поєдинок розпочали гравці Челсі. "Сині" зі старту взяли м'яч під власний контроль і почали створювати небезпеку біля воріт Уго Льоріса. У нагоді підопічним Саррі відразу могли стати стандарти. Однак, спочатку оборона "шпор" впоралася з навісом Маркоса Алонсо, а потім іспанець ударом зі штрафного влучив у стінку. А на 6-й хвилині лише диво врятувало Тоттенхем: після метушні оборони гостей м'яч підхопив Ігуаїн і, здавалося, бив напевне, та команду Почеттіно врятувала стійка!

Ще впродовж 10-ти хвилин Челсі взагалі не випускав "шпор" зі своєї половини коля, а Харрі Кейн змушений був одиноко стояти в центральному колі. Поступово Тоттенхему вдалося вирівняти становище, але небезпечнішими все ж були атаки Челсі. Так, на 19-й хвилині ледь не "привіз" Льоріс, але Ігуаїн, вочевидь, не чекав на такий подарунок і забити після помилки кіпера не зумів.

Відповісти від Тоттенхема взявся Сон. Кореєць спочатку втік в контратаку, але забарився з останньою передачею. А потім потужно пробив здалеку, але його удар на себе прийняв Давід Луїс. На 33-й хвилині "шпори" мали реальний момент для взяття воріт, коли після кількох рикошетів м'яч опинився в Еріксена. Данець бив із вбивчої позиції, але з його пострілом впорався Кабальєро (ветеран замінив опального Кепу в старті). Під завісу ж тайму фортуна повернула борг Челсі – Вінкс наважився на дальній удар, якого явно не очікував воротар, але "синіх" врятувала поперечина!

Старт другої половини гри нагадав початок зустрічі. Господарі знову активніше ввійшли в гру й почали "бомбардувати" оборонні редути Тоттенхема. Перший дзвіночок пролунав на 53-й хвилині: Ігуаїн вискочив віч-на-віч із Льорісом і переграв чемпіона світу, проте лайнсмен підняв прапорець – офсайд. Та вже за 5 хвилин "сині" зробили все за правилами. Аспілікуета з Педро обігралися на правому фланзі, останній ввійшов у штрафний майданчик із гострого кута пробив Льорісу в "зону Куртуа" – 1:0!

Тоттенхем, пропустивши у власні ворота, пішов вперед і міг зрівняти рахунок на 63-й хвилині. Та Крістіан Еріксен у штрафному майданчику суперників почав робити зайві рухи й невтомний Педро відібрав у нього м'яч і ледь не втік у контратаку. Гості намагалися збільшити тиск на ворота Челсі, але більшість їхніх атак завершувалися банальними навісами без адресата.

У певний момент Почеттіно вирішив, що проблема у виконавцях і кинув у бій Льоренте та Моуру. Проте, відверто кажучи, проявити себе вони так і не змогли. Зате у всій красі себе "показав" Кіран Тріпп'єр. У простому епізоді на 85-й хвилині він замість того, щоб залишити м'яч для Льоріса, вирішив віддати передачу назад. Натомість вийшов красивий удар повз Льоріса – автогол і 2:0!

Після цього епізоду фінальні хвилини протистояння перетворилися у формальність. Челсі спокійно довів матч до перемоги та ставить під сумнів твердження про кризу в своїх рядах. Не надто приємна новина для київського Динамо, з яким "сині" вже за тиждень зустрінуться у рамках 1/8 фіналу Ліги Європи. Проти такого Челсі українському гранду буде дуже важко...