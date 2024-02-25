Рух та Полісся не змогли виявити сильнішого у поєдинку 18-го туру УПЛ, який відбувся 25 лютого 2024 року. Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Поєдинок між лідерами чемпіонату (6-те місце проти третього) обіцяв бути інтригуючим. Старт поєдинку був за Поліссям – Макуана хитнув Слюбика та навісив до штрафного, а Будківський замкнув головою, ледь не сівши на газон. 0:1 та четвертий гол Пилипа у поточному сезоні.

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Житомиряни могли подвоїти перевагу на 29-й хвилині. Макуана та Фортюн вибігли 2 в 1 захисника, але француз зіпсував момент, просто не обробивши передачу. Миттєво Рух заробив пенальті – Климчук грамотно підставився, коли запресингував захисника. Підгурський розвів м'яч і Бойка в різні сторони.

У першому таймі голів більше не було. Після перерви моментів було небагато, а головною подією стала травма Макуана. "Конголезький Мбаппе" вів боротьбу за м'яч зі Слюбиком та раптом завалився на газон, тримаючись за задню поверхню стегна. Нападника в сльозах довелось забирати з поля на ношах.

Рух міг вирвати перемогу в компенсований час – Плюмен протягнув м'яч до штрафного та небезпечно навісив вздовж воріт, але Слюбик не дотягнувся до м'яча. Ндукве у відповідь пробив головою трохи повз ворота, а фінальний свисток арбітра зафіксував нічию 1:1.

Таким чином, Полісся залишилось третім з 33 очками, а Рух з 27 пунктами розташувався на шостій сходинці.

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