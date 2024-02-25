У неділю 23-й тур чемпіонату Німеччини завершували три матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 23-й тур

Айнтрахт – Вольфсбург – 2:2

Голи: Макс, 14, Мармуш, 90+2 – Лакруа, 2, Беренс, 36

Борусія Д – Хоффенхайм – початок матчу о 18:30

Аугсбург – Фрайбург – початок матчу о 20:30

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У першому матчі дня Айнтрахт на своєму полі відскочив з Вольфсбургом. Гості ошелешили франкфуртців вже на 2-й хвилині, але ті знайшли у собі сили відігратись. Проте в середині тайму "вовки" знову вийшли вперед – Беренс вдало замкнув подачу у воротарський – і тримали переможний рахунок до 92-ї хвилини. Мармуш вкрав у гостей сенсаційну перемогу, врятувавши Айнтрахт від фіаско.

Це матч став вже четвертим поспіль для підопічних Діно Топмьоллер, у якому вони не можуть перемогти. Як наслідок, шоста сходинка – господарі не скористались вчорашньою перемогою Баварії, аби ближче наблизитись до РБ Лейпциг.

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