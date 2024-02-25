Візела влаштувала результативну перестрілку з Ешторілом у матчі 23-го туру чемпіонату Португалії – Орест Лебеденко допоміг уникнути поразки на останніх секундах.

Візела та Ешторіл влаштували справжній трилер у битві аутсайдері Прімейра-ліги. Візела вела в рахунку 2:0 після першого тайму, але Ешторіл наприкінці гри примудрився забити тричі за 10 хвилин.

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Гра йшла до вольової перемоги Ешторіла, але на 90+5 хвилині Лебеденко головою замкнув навіс з кутового, врятувавши нічию для Візели.

Слід додати, що цей гол став першим для Ореста у поточному сезоні. До цього Лебеденко записав свого активу асист, зігравши загалом у 17 матчах.

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