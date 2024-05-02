"Забитий гол? Була флангова атака, Буяльський покотив до штрафного майданчика на Волошина, а Назар підняв голову та побачив вільного мене. Я зробив дотик та забив гол. Участь у третій гольовій атаці? Так, суперник побіг вперед, аби скорочувати відставання в рахунку, а ми зіграли на контратаці.

Голи Ярмоленка і Пономаренка у відеоогляді матчу Динамо – Верес – 3:0

Бражко помітив мене в центрі поля, а я, своєю чергою, вивів віч-на-віч із воротарем Волошина. Назар ухвалив правильне рішення, не став сам бити, а викотив Шепелєву на порожні ворота. Емоції після першого гола за Динамо в УПЛ? Звичайно, емоції переповнюють. Дуже хотів забити за першу команду, і, чесно кажучи, сьогодні навіть якесь передчуття було.

Хто найбільше допомагає адаптуватись? Буяльський, Ярмоленко, напевно. Підтримують, дають поради, як діяти в тій чи іншій ситуації. Довіра тренера? Так, відчувається – ми постійно розмовляємо, він щось підказує. Що стосується сьогоднішнього матчу, то захворів Супряга, тому на поле вийшов я, зробив свою роботу, та й усе", – поділився Пономаренко у коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, Динамо розбило Верес у перенесеному матчі 5-го туру УПЛ (3:0). Матвій Пономаренко вийшов на заміну, відзначився голом та передасистом.

Динамо розгромило Верес – Пономаренко забив дебютний гол за основу киян