Денис Гармаш забив гол у матчі Металіст 1925 – Динамо в матчі 18 туру УПЛ. Це сталося 25 лютого – в першому ж поєдинку хавбека за нову команду.

Досвідчений півзахисник дебютував за Металіст 1925 у матчі проти рідного клубу.

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Гармаш вирішив довго не розкачуватись і відкрив рахунок вже на 5-й хвилині. М'яч після рикошету зручно підстрибнув під могутній удар 33-річного півзахисника у дев'ятку. Камери відразу зафіксували обличчя братів Суркісів, які оцінили красу з трибун.

Нагадаємо, Гармаш загалом віддав Динамо 16 років – 359 матчів, 54 голи. Минулого літа він покинув "біло-синіх" вільним агентом і приєднався до Осієка, однак швидко повернувся на Батьківщину.

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